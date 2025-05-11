الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأحد، 11 مايو 2025 10:00 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 أمام الجنيه المصري   بالبنك المركزي تسجيل  50.57 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الأهلى 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيه البيع  كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء 50.66 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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