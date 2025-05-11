أخبار البورصة اليوم الأحد 11-5-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 11-5-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلثكير جروب-1، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104 آلاف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.98%، والعرب على 3.67%، واستحوذت المؤسسات على 20.39% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.6%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 298.5 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، 82.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 372.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 478.3 ألف جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 31427 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 39224 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 14081 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9437 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12762 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3272 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 12351 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2028 نقطة.

وصعدت أسهم 52 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعبوات الطبية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 2 مليون سهم، 4500 سهم، 8198 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 53.2 ألف سهم.

سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 400 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والكابلات الكهربائية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4.2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 2.54 مليون سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، 316.7 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن بيع المساهم شركة مشارق للاستثمار العقاري، عدد 10 ملايين سهم بسعر 2.724 جنيه بقيمة إجمالية 27.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 33.02% إلى 31.91%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 30.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريب 847.6 مليون جنيه مقارنة مع 6.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 86.2%.

حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريب 3.03 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 7.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 2.016 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.07%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 197.3 مليون جنيه مقارنة مع 301.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 34.47%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 19.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي ربح الفترة 14.9 مليون جنيه مقارنة مع 10.2 مليون جنيه، بنسبة نمو 46%.

مدينة مصر

أعلنت شركة مدينة مصر، عن عزمها توجيه جزء من استثماراتها السنوية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مرتبطة بنشاطها الأساسي في تطوير مجتمعات مستدامة، وذلك من خلال إطلاق ذراع الابتكار، والذي يركز على دعم الابتكار في قطاع التطوير العقاري.