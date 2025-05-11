شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال “المنتدى السادس للمراجعة الداخلية” بالديوان العام للمحاسبة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت اليوم أعمال “المنتدى السادس للمراجعة الداخلية” الذي يُنظمه الديوان العام للمحاسبة ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بالمراجعة الداخلية، وذلك في مقر الديوان بمدينة الرياض، بحضور معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين، بمشاركة نُخبة من المتحدثين المتخصصين من داخل المملكة وخارجها، وأكثر من (550) قياديًا ومختصًا في إدارات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية.

وشهد المنتدى إطلاق خدمة “المساعد الداخلي” بصفته أحد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُتيح للمستخدمين إجابات فورية ودقيقة ومباشرة في مجال المراجعة الداخلية بالاستناد على المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، واللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، حيث أتاح الديوان العام للمحاسبة إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة للعاملين في مهنة المراجعة الداخلية بالقطاع العام من خلال تصميم الأداة بما يتوافق مع متطلبات وبيئة العمل في الجهات الحكومية.

ونوّهت المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيته بنت منديل المنديل، بالدور الهام للمراجع الداخلي بصفته شريكًا أساسيًا في تعزيز استدامة المؤسسات، ومواكبة التغيرات والتطورات النوعية والسريعة التي تشهدها بيئة الأعمال اليوم، إضافةً إلى دوره شريكًا إستراتيجيًا ومستشارًا موثوقًا يُسهم في خلق القيمة وتقديم المشورة الموثوقة للإدارات العليا.

وأشارت الدكتورة صيته إلى أهمية التعليم المستمر والتطوير المهني في مسيرة كل مراجع داخلي يسعى لخلق القيمة وتعزيز الأثر، واستشعار الديوان العام للمحاسبة لأهمية الاستثمار في القدرات المهنية للمراجعين الداخليين في القطاع العام، حيث أقام العديد من ورش العمل وجلسات التطوير والنقاشات الدورية الموجهة للمراجعين الداخليين عبر “المجتمع المعرفي للمراجعين الداخليين”، الذي أطلقه الديوان العام للمحاسبة ممثلًا بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في النسخة السابقة من منتدى المراجعة الداخلية.

من جانبه أكد الرئيس، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للمراجعين الداخليين آنتوني بولييز أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، في توقع المخاطر، وتوجيه عملية صنع القرار بشكل استباقي، وذلك في ظل تحوّل مهنة المراجعة الداخلية إلى دور استشاري أكبر، حيث تُسهم التقنيات الحديثة في الارتقاء بمهارات المراجعين الداخليين، وتوسيع نطاق البيانات التي يُمكن تحليلها، وتقديم رؤى قيمة تدعم تنفيذ مهام المراجعة بكفاءة أكبر.

كما استعرض آنتوني مستقبل المراجعة الداخلية المعتمد على التوازن بين الأعمال التأكيدية والخدمات الاستشارية الموسعة؛ مشيرًا إلى أن قادة المراجعة الداخلية يستهدفون خلال السنوات العشر القادمة إلى رفع مستوى الخدمات الاستشارية لتشكل 40% من خطط المراجعة لديهم؛ ليؤكد هذا التحول على الدور المتنامي للمراجعة الداخلية بصفته شريكًا إستراتيجيًا يضيف القيمة من خلال رؤى استباقية وتكامل أقوى مع أهداف المؤسسة.

ويتضمن المنتدى جلستين حواريتين للحديث عن إستراتيجيات المراجعة الداخلية وفق أساس الاستحقاق المحاسبي، والضوابط العامة لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معرضٍ مصاحب وعدد من ورش العمل التفاعلية.

ويهدف الديوان العام للمحاسبة من تنظيم هذه النسخة من المنتدى إلى تمكين وتفعيل دور المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية وفقًا لأساس الاستحقاق المحاسبي، وإثراء المحتوى المعرفي من خلال استعراض ومناقشة التحديات الراهنة وفرص التطوير في مجال المراجعة الداخلية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط