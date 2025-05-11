لتقديم خدمات الصيانة لمركباتها بمراكز مرآب في أنحاء المملكة.. ” يلو” توقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع “مرآب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضمن استراتيجيتها في تأمين أفضل وسائل الدعم اللوجستي لصيانة مركبات أسطولها المتنوع، وتنفيذاً لسياستها المتماشية مع رؤية المملكة في الاعتماد على المحتوى المحلي، أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” عن توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة مرآب (إحدى شركات سابتكو)؛ لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح لمركبات أسطول “يلو” في مراكز صيانة مرآب المنتشرة في أنحاء المملكة، مما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحافظ عليها في حالة مميّزة قبل تسليمها للعملاء.

وتم توقيع الاتفاقية في حفل أقيم بهذه المناسبة بين العضو المنتدب لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران والرئيس التنفيذي للخدمات الفنية المشتركة في شركة سابتكو الأستاذ خالد الزهراني، بحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وأوضح العضو المنتدب لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران بأن “يلو” تهدف من توقيع مثل هذه الشراكات مع الشركات الوطنية الرائدة إلى تطوير خدماتها ودعم البنية التحتية التي تنطلق منها “يلو” في تقديم الأفضل لعملائها دائماً. وتابع النجران قائلاً: نؤكد من خلال شراكتنا مع شركة وطنية مميّزة في مجال صيانة المركبات مثل شركة مرآب، السياسة التي تسير عليها “يلو” في الاعتماد على المحتوى المحلي في دعم أعمالها؛ وذلك مواكبةً لأحد أهداف رؤية 2030، وأيضاً لتميّز الشركات الوطنية في تقديم خدمات عالية الجودة والكفاءة، كما أن الشراكة مع “مرآب” توفّر لنا ميزة الحصول على الدعم اللوجستي في الصيانة في مختلف مناطق المملكة التي تتواجد فيها فروع “يلو”.

يذكر أن “يلو” لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسويسرا، وافتتحت مؤخراً أحدث فروعها في مطار مسقط بسلطنة عُمان ومطار شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجالها، وتوفّر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.

اعرف أكثر: https://www.iyelo.com/ar

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