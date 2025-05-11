شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين أوت دور" تحصل على حقوق تسويق حملة "ڤودافون مصر" على شاشات إعلانات مطار القاهرة الـ5D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة المصريين أوت دور- إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية - عن حصولها على حقوق تسويق الحملة الإعلانية الجديدة لشركة ڤودافون مصر، على شاشات الإعلانات الخارجية للشركة المنتشرة داخل مطار القاهرة بتقنية الـ5D، وكذلك في القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك استمرارًا لنجاح إدارة شركة المصريين أوت دور برئاسة منتصر النبراوي، في تقديم خدمات تسويق الحملات الإعلانية لكبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية، عبر شبكة من شاشات الإعلانات المنتشرة في جميع الأماكن الحيوية بالقاهرة الكبرى، مما يسهم في تعزيز الأداء المالي للشركات بما ينعكس بالإيجاب على نمو الاقتصاد الوطني.



المصريين أوت دور

جاء اختيار شركة المصريين أوت دور، للترويج للحملة الإعلانية لشركة فودافون، في ظل ما تتميز به من تقديم خدمات عالية الجودة للحملات الإعلانية عبر شبكة من الشاشات المنتشرة في أفضل المواقع بالقاهرة الكبرى، واستخدام أحدث الشاشات في عرض الحملات بتقنية الـ5D مما يعزز تحقيق الحملة لأهدافها.