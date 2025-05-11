شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يغلق على تراجع اليوم الأحد 11 مايو 2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر اليورو على تراجع اليوم الأحد 11 مايو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.83 جنيه للشراء، و57.00 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.61 جنيه للشراء، و57.20 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.61 جنيه للشراء، و57.20 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

56.83 جنيه للشراء.

57.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.61 جنيه للشراء.

57.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.61 جنيه للشراء.

57.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.62 جنيه للشراء.

57.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.60 جنيه للشراء.

57.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.64 جنيه للشراء.

57.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.60 جنيه للشراء.

57.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.62 جنيه للشراء.

57.22 جنيه للبيع.