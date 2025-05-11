شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يكثف الأنشطة الداعمة لمشروعات المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ عدد كبير من البرامج والأنشطة المتنوعة الداعمة للمرأة، وذلك للعمل على دعم مشروعاتهن القائمة أو تشجيعهن على العمل الحر ومساعدتهن في إقامة مشروعات جديدة لها جدوى اقتصادية ، مشيرا إلى أن تلك البرامج تساعد على تعريف المرأة بالخدمات والمزايا والحوافز التي تقدمها الدولة من خلال قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة وتمكينها من استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظات، خاصة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، بالإضافة إلى الاهتمام بسيدات الأعمال من صاحبات المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعريفهن بالمزايا والحوافز التي يقدمها القانون و خدمات الجهاز الخاصة بالتمويل و التوسع و الدعم التسويقي.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية لصاحبات المشروعات وسيدات الأعمال من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهن وكذلك الخدمات التمويلية المتنوعة، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل بما يضمن نجاحها واستمراريتها ويعزز من إنتاجيتها ويفتح لها آفاق تسويقية جديدة.

جاء ذلك على هامش قيام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ أنشطة توعية وتدريبية للمرأة بعدة محافظات، حيث استضاف الجهاز بالقاهرة العشرات من سيدات الأعمال بجمعية سيدات أعمال مصر 21 والناشطات في عدد من المجالات المجتمعية و الاقتصادية المتنوعة، لتعريفهن بالخدمات التمويلية المميزة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات وبحث استفادتهن من تلك الخدمات بما يلائم مشروعاتهن و تعريفهم بمزايا و تيسيرات قانون تنمية المشروعات و كيفية الاستفادة منها و ذلك بحضور عدد من قيادات الجهاز .

وفي مطروح، نظم الجهاز برنامج تدريبي للتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لدعم تسويق مشروعات المرأة البدوية وذلك بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالمحافظة، وتم تدريبهن على أساسيات وأساليب التسويق وإنشاء موقع تسويقي بمحتوى جذاب، فيما نظم الجهاز بالفيوم تدريب للسيدات والفتيات في إطار مشروع رابحة الذي ينفذه الجهاز بالتعاون منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO في مجال الحرف اليدوية لمساعدتهن على تطوير منتجاتهن الحرفية و رفع قدراتها التنافسية للتسويق الداخلي و الخارجي

وكما شاركت هبة عبد الحميد نايل من عملاء الجهاز في فعاليات المعرض التجاري السادس والمؤتمر التجاري لاتحاد الكوميسا للجمعيات الوطنية لسيدات الأعمال بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، باعتبارها واحدة من قصص نجاح عملاء جهاز تنمية المشروعات و يختص مشروعها بالصناعات المرتبطة بألياف الموز كنموذج لمشروعات الاقتصاد الاخضر الصديق للبيئة وبما يعكس حرص الجهاز على فتح افاق تسويقية جديدة للمشروعات المتميزة وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.