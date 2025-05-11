شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.57 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 02:13 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 11-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 50.57 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، فى البنك الاهلي عند 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.