شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية.. 4.3% لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 4.3%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 4.7%.

وسجل خام القياس العالمى برنت 63.07 دولار للبرميل، كما سجل خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 60.12 دولار للبرميل وذلك الجمعة.

يذكر أنه سيتم فرض قيود جديدة على أسطول من ناقلات النفط الروسي من قبل بريطانيا، حيث اعلن داونينج ستريت انه سيتخذ إجراءات ضد ما يصل الى 100 سفينة نقلت بضائع تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه إسترليني منذ بداية 2024، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

ومن المقرر أن يعلن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، عن ذلك في قمة قادة شمال أوروبا المعروفة باسم قوة التدخل السريع المشتركة (JEF) في أوسلو، النرويج وتعهد ستارمر أن تبذل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لتدمير ما اطلق عليه "عملية أسطول الظل" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحرمانه من عائدات النفط، وحماية البنية التحتية تحت سطح البحر.

وفرضت العديد من الدول الغربية عقوبات على قطاع الطاقة الروسي بعد بدء الحرب في اوكرنيا، من خلال الحد من الواردات ووضع حد أقصى لسعر نفطها، ولتجاوز تلك العقوبات أنشأت موسكو ما يعرف بـ "أسطول الظل" من ناقلات النفط التي يمكن إخفاء ملكيتها وتحركاتها.

واتهمت داونينج ستريت العملية بـ"تمويل حرب الكرملين غير الشرعية في أوكرانيا"، ووصفت الحكومة البريطانية السفن بأنها "متداعية وخطيرة"، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن "الإبحار المتهور".

بموجب الإجراءات، ستمنع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول الموانئ البريطانية، وستواجه خطر الاحتجاز في المياه البريطانية وقال ستارمر إن كل خطوة تزيد الضغط على موسكو وتعمل على تحقيق السلام في أوكرانيا "هي خطوة أخرى نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة".

تتكون مجموعة القوى البحرية المشتركة من عشر دول، منها الدنمارك والنرويج وهولندا ومن المتوقع أيضًا أن يعلن أعضاء مجموعة القوى البحرية المشتركة عن مزيد من الدعم لجهود أوكرانيا الحربية.

وسبق أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 133 سفينة "ظل" خلال اجتماع لمجموعة القوى البحرية المشتركة في ديسمبر 2024.