شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا طفيفا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 41.100 ريال بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 41.100 ريال

- عيار 22 سجل 37.675 ريال

- عيار 21 سجل 35.975 ريال

- عيار 18 سجل 30.825 ريال

- عيار 14 سجل 23.975 ريال

- عيار 12 سجل 20.550 ريال

- الأونصة 1278.525 ريال

- الجنيه الذهب 287.750 ريال

- الأونصة بالدولار 3328.55 دولار

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.