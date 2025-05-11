شكرا لقرائتكم خبر عن «منتدى مصر للإعلام» يعلن انطلاق نسخته الثالثة يومي 8 و9 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -- القاهرة تحتضن الحدث الإعلامي الأبرز فى مصر والشرق الأوسط

- أكثر من 2500 صحفي من مصر والعالم و120 فعالية

- 7 منصات رئيسية تجمع نخبة من رموز الصناعة من مصر والمنطقة والعالم

أعلنت إدارة «منتدى مصر للإعلام» عن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، بمشاركة 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة وجميع أنحاء العالم، يلتقون في قلب العاصمة المصرية لتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على آخر التطورات في صناعة الإعلام عالميا.

على مدار يومين وعبر أكثر من 120فعالية مبتكرة، تعرض بها تجارب إعلامية وتقنية متطورة من جميع أنحاء العالم، حيث تحتضن القاهرة نخبة من صناع الإعلام من مختلف أنحاء العالم والشخصيات الدولية، يتشاركون الخبرات والتجارب ويناقشون قضايا مهنية وتكنولوجية ملحة.

وقالت نهى النحاس، رئيسة منتدى مصر للإعلام، إن «المنتدى يعود في نسخته الثالثة بطابع مميز، يتيح نقاشات فاعلة في مختلف مجالات صناعة الإعلام، بمشاركة نخبة من رموز الصناعة من مصر والعالم»، مشيرة إلى أن «المنتدى يحمل طابعا مختلفا هذا العام، حيث ستتوزع فعالياته على 7 منصات رئيسية، لكل منصة طابعها الخاص الذي يخدم جانبا من جوانب صناعة الإعلام».

وأضافت أن المنتدى يطرح قضايا مهنية مهمة على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاق الحوار بين رموز الصناعة لتبادل الخبرات والحلول والأفكار، لا سيما مع توسعه في عدد المشاركين من مصر والمنطقة العربية والعالم.

وكما حدث في نسختيه السابقتين، يعقد «منتدى مصر للإعلام 2025»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليمين والدوليين البارزين، الذين ستعلن أسماؤهم تباعًا.

ومن المقرر أن يفتح باب التسجيل لحضور المنتدى للصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المهنيين الراغبين في حضور فعاليات النسخة الثالثة في 15 يوليو على أن يتم إغلاق التسجيل في 20 أكتوبر. يمكن التسجيل من خلال: www.egymediaforum.com

وكان المنتدى قد عَقد عام 2023 نسخته الثانية تحت عنوان «عالم بلا إعلام»، حيث ناقش الضغوط المتعاظمة على الممارسات الإعلامية الاحترافية الجادة في وقت تزداد فيه حدة الحروب والنزاعات، وشارك فيه 2500 صحفي من مصر والمنطقة والعالم.

بينما عقدت النسخة الأولى من «منتدى مصر للإعلام» عام 2022، والتي ركزت على ملامح الجمهور الجديد، واستخداماته، وتفضيلاته، ملقية الضوء على «الجمهور المتمرّد»، وأفضل الطرق لإيصال المحتوى الإعلامي بفاعلية، وشارك فيه 2000 صحفي من مصر والمنطقة والعالم.

للمزيد من المعلومات حول «منتدى مصر للإعلام» وفعالياته المختلفة، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.egymediforum.com

نبذة عن «منتدى مصر للإعلام»:

منتدى مصر للإعلام هو الحدث الإعلامي الأبرز في مصر والشرق الأوسط، انطلق عام 2022 في العاصمة المصرية القاهرة، كمنتدى سنوي ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، يدعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر المؤهلة، كما يعمل على تطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.