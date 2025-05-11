شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025.. عيار 24 يسجل 5389 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 مع تغيرات في عوامل العرض والطلب والتي تساهم في تغيرات محدودة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5389 جنيهًا للجرام

- عيار 21: 4715 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 4041 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3143 جنيهًا للجرام

- الجنيه الذهب: 37720 جنيهًا

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري، التي سجلت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية، واستجابتها السريعة للمتغيرات العالمية.

وقال واصف في تصريحات صحفية، إن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي هو الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة أمام المنتج المصري للدخول بقوة إلى هذه الأسواق.