شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للبطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025 فى القاهرة.. ملاعب عالمية وتنظيم احترافى.. والمغرب يحصد الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار مساء أمس السبت على منافسات البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات، التي استضافتها مصر بتنظيم متميز من الاتحاد المصري للجولف، وأُقيمت فعالياتها على ملعبي نادي مدينتي وقطاعية ديونز، بمشاركة 12 دولة عربية.

وشهدت البطولة إشادة واسعة من الوفود والمسؤولين العرب، لما تميزت به من تنظيم إحترافي وتجهيزات على أعلى مستوى وفق المعايير الدولية، إلى جانب أجواء تنافسية عالية عكست تطور رياضة الجولف في الوطن العربي. وحضر حفل الختام في نادي مدينتي للجولف عدد من كبار المسؤولين، يتقدّمهم الأستاذ/ عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، حيث جرى تتويج الأبطال وتكريم الفائزين في مختلف الفئات. وخلال الحفل، كرّم الاتحاد المصري للجولف السيدة سهام عمر ، إحدى الشخصيات البارزة التي قدّمت سنوات طويلة من العطاء في خدمة رياضة الجولف العربية.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال الأستاذ/ محمد أنور، نائب رئيس الاتحاد المصري للجولف: “نحن فخورون باستضافة هذه النسخة المتميزة من البطولة العربية، التي أكدت من جديد مكانة مصر الرائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. نشكر كل الدول الشقيقة على مشاركتها الفاعلة والمميزة، وهذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا التعاون البنّاء والدعم من كافة الشركاء والرعاة.”

من جهته، صرّح اللواء عبدالله الهاشمي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، قائلًا: “نحتفل اليوم بنجاح رياضي عربي جديد يجمع أبناء وبنات الوطن العربي تحت مظلة المنافسة الشريفة وروح الأخوة. نشكر الاتحاد المصري على هذا التنظيم الراقي، ونفخر بما شهدناه من مواهب واعدة تؤكد مستقبلًا مشرقًا للجولف العربي.”

المنتخب المغربي يحصد اللقب

فرض المنتخب المغربي سيطرته على أغلب الفئات، محققًا إنجازًا لافتًا بحصده معظم الألقاب في منافسات الفردي والفرق بمختلف المراحل العمرية. وجاءت نتائج البطولة كالتالي:

الناشئون تحت 13 سنة (فردي):

المركز الأول: ليث قودين (المغرب)

المركز الثاني: جلال عطية (لبنان)

المركز الثالث: محمد مهدي فقوري (المغرب)

الناشئات تحت 13 سنة (فردي):

المركز الأول: فاطيمة الزهراء الحالي (المغرب)

المركز الثاني: سماح ملحلي (المغرب)

المركز الثالث: مايا اسطنبول (تونس)

الناشئون تحت 16 سنة (فردي):

المركز الأول: دانييل سكولوف (قطر)

المركز الثاني: علي الدين سلامة (مصر)

المركز الثالث: محمد بوحمو (المغرب)

الناشئات تحت 16 سنة (فردي):

المركز الأول: نهى غادي (المغرب)

المركز الثاني: لارا باخور (لبنان)

المركز الثالث: صوفيا الزبيري (المغرب)

الناشئون تحت 18 سنة (فردي):

المركز الأول: أمين العامري (المغرب)

المركز الثاني: سالم العبكل (الكويت)

المركز الثالث: راشد النقبي (الإمارات)

السيدات (فردي):

المركز الأول: ريم أمني (المغرب)

المركز الثاني: هانا الين (الإمارات)

المركز الثالث: سارة أبو بكر (الإمارات)

نتائج الفرق:

الناشئون تحت 13 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: مصر – الثالث: تونس

الناشئات تحت 16 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: تونس – الثالث: السعودية

الناشئون تحت 16 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: مصر – الثالث: الأردن

الناشئون تحت 18 سنة:

الأول: المغرب – الثاني: الإمارات – الثالث: تونس

السيدات (فرق):

الأول: المغرب – الثاني: الإمارات – الثالث: تونس



















