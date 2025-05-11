شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم مصر للألومنيوم، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومصر للألومنيوم، وأوراسكوم للتنمية مصر، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 39571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14217 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 9527 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12877 نقطة، وققز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3300 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.68% ليصل إلى مستوى 12244 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وحق اكتتاب شركة بريميم هيلثكير جروب-1، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعبوات الطبية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 2 مليون سهم، 4500 سهم، 8198 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 53.2 ألف سهم.

سهم، فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 400 ألف سهم، كما باع داخليين بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والكابلات الكهربائية المصرية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4.2 مليون سهم، 60 ألف سهم، 2.54 مليون سهم، 50 ألف سهم، 20 ألف سهم، 316.7 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، عن بيع المساهم شركة مشارق للاستثمار العقاري، عدد 10 ملايين سهم بسعر 2.724 جنيه بقيمة إجمالية 27.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 33.02% إلى 31.91%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع البنوك، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 30.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريب 847.6 مليون جنيه مقارنة مع 6.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 86.2%.

وحقق مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 4.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريب 3.03 مليار جنيه مقارنة مع 1.1 مليار جنيه.

وفي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 32%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.8 مليار جنيه مقارنة مع 7.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 63%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 2.016 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 73.07%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 197.3 مليون جنيه مقارنة مع 301.1 مليون جنيه بنسبة انخفاض 34.47%.

وفي قطاع الخدمات المالية، حققت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، إيرادات بلغت 19.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 13.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي ربح الفترة 14.9 مليون جنيه مقارنة مع 10.2 مليون جنيه، بنسبة نمو 46%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة مدينة مصر، عن عزمها توجيه جزء من استثماراتها السنوية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات مرتبطة بنشاطها الأساسي في تطوير مجتمعات مستدامة، وذلك من خلال إطلاق ذراع الابتكار، والذي يركز على دعم الابتكار في قطاع التطوير العقاري.