الذهب يواصل الصعود.. عيار 21 يرتفع 5 جنيهات والأوقية تلامس 3344 دولارًا عالميًا!

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، صباح اليوم الأحد 11 مايو 2025، تحركًا طفيفًا صعوديًا مع انطلاق التعاملات، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – بواقع 5 جنيهات، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق.

وعلى المستوى العالمي، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها حيث سجلت العقود الفورية 3324 دولارًا للأوقية بزيادة بلغت 19 دولارًا، بينما صعدت العقود الآجلة بنحو 38 دولارًا لتصل إلى 3344 دولارًا للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية تجاوزت 3.1%.

ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%، ما عزز جاذبية الذهب لدى المستثمرين، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية، مما جعل المعدن الأصفر يواصل أداءه القوي منذ بداية العام بنسبة ارتفاع تجاوزت 27%.

أسعار الذهب في مصر اليوم (دون مصنعية):