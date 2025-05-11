شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 11 مايو 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.825 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 32.825 دينار
عيار 22 سجل 30.100 دينار
عيار 21 سجل 28.725 دينار
عيار 18 سجل 24.625 دينار
عيار 14 سجل 19.150 دينار
عيار 12 سجل 16.425 دينار
الاونصة 1021.000 دينار
الجنيه الذهب 229.775 دينار
الأونصة بالدولار 3328.55 دولار
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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