شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11مايو 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ28.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.825 دينار بالتزامن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 32.825 دينار

عيار 22 سجل 30.100 دينار

عيار 21 سجل 28.725 دينار

عيار 18 سجل 24.625 دينار

عيار 14 سجل 19.150 دينار

عيار 12 سجل 16.425 دينار

الاونصة 1021.000 دينار

الجنيه الذهب 229.775 دينار

الأونصة بالدولار 3328.55 دولار



وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.