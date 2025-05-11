شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن عن انتهاء الخلل التقني بنظام تداول حقوق الاكتتاب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 11:49 ص

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تجاوز خلل تقنى بنظام تداول حقوق الاكتتاب بجلسة يوم الخميس الماضي.

وكانت البورصة المصرية، قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورته (2025-2029) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.