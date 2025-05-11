شكرا لقرائتكم خبر عن بحد أقصى 2000 جنيه.. أهم المستندات للحصول على تعويض حال استبدال طلمبة البنزين والان مع تفاصيل الخبر

بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم ،في ضوء ما تم رصده من بعض العينات غير المطابقة للمواصفات في محطات الوقود بالإضافة إلى صعوبة تحديد الأسباب الفنية لتعطل طلمبات السيارات الواردة بالشكاوى ومن بينها جودة منتج البنزين وكذلك الحالة الفنية للمركبة أو العمر الافتراضي للطلمبات، بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين

وتتضمن أهم المستندات والمعلومات الأتى:

1-صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين

وبحد أقصى 2000 جنيه مصري.

2-وذلك لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية .

3-سيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من طرف الوزارة، وفقًا للضوابط التالية..

4- أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة.

5-تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة.

6- تقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة المواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها، مع استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، كما تؤكد الوزارة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة.



