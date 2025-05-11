شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 11 مايو 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو اليوم الأحد 11 مايو 2025 أمام الجنيه خلال بداية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 56.63 جنيه للشراء، و57.21 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.62 جنيه للشراء، و57.21 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
57.06 جنيه للشراء.
57.22 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
56.63 جنيه للشراء.
57.21 جنيه للبيع.
56.62 جنيه للشراء.
57.21 جنيه للبيع.
56.62 جنيه للشراء.
57.22 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
56.61 جنيه للشراء.
57.22 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
56.64 جنيه للشراء.
57.25 جنيه للبيع.
56.62 جنيه للشراء.
57.21 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
56.59 جنيه للشراء.
57.19 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز