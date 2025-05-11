شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة الغذاء: تصدير 5040 شحنة غذائية إلى 190 دولة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تصدير مصر لـ5040 شحنة غذائية خلال الأسبوع الماضي فقط، في إطار جهودها المستمرة لدعم حركة الصادرات الزراعية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير الأسبوعي الـ16 للهيئة، الصادر عن الفترة من 3 إلى 9 مايو 2025، أن الصادرات شملت 1260 شركة مصرية، بإجمالي 251 ألف طن من الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية، حيث تصدّرت البطاطس والموالح والبصل قائمة المنتجات المصدّرة.

واستحوذت الدول العربية والأوروبية على النصيب الأكبر من الصادرات، وعلى رأسها السودان، والسعودية، وإيطاليا، والعراق، فيما جاءت موانئ سفاجا والإسكندرية ومطار القاهرة في صدارة المنافذ التصديرية.

وفي إطار تسهيل عمليات التصدير، أصدرت الهيئة 940 شهادة صلاحية صحية لتسريع الإفراج عن الرسائل، ضمن آلية جديدة بدأ تطبيقها مطلع 2025، تسهم في تقليص زمن الإجراءات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد التقرير أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير بيئة رقابية داعمة للصادرات، من خلال فحص الرسائل الغذائية بدقة وتيسير حركة الشحن عبر الموانئ، فضلًا عن تعزيز الرقابة على منشآت التعبئة والتخزين لضمان مطابقتها لاشتراطات التصدير.

وشددت الهيئة على التزامها بدورها في دعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع استمرار الحملات التفتيشية والتوعوية لرفع جودة الغذاء وضمان سلامته محليًا ودوليًا.