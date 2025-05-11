شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالبنوك المصرية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان الأحد، 11 مايو 2025 10:56 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11 مايو 2025 استقرارا ملحوظا، خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز