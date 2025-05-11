شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورته (2025-2029) وفقًا لأحكام قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 4364 لسنـة 2024 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة المصرية.

وحددت البورصة، للراغبين في الترشح زيارة موقع البورصة المصرية الإلكتروني الرسمي لسحب طلب الترشح والاطلاع على المستندات المطلوبة للترشح والتوجه إلى مقر البورصة المصرية الكائن في "القطعة 135 ب – الحي المالي – القرية الذكية – الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة " خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 25 مايو وحتى يوم الخميس الموافق 29 مايو، لتقديم الطلب والمستندات اللازمة في هذا الشأن، ولن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد هذا الموعد.

ونوهت إلى أن الانتخابات سوف تجري بمقر شركة مصر لنشر المعلومات بمدينة القاهرة الجديدة" ومن المقرر الإعلان موعد اجرائها على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية، ولمتابعة كافة التفاصيل والاطلاع على الجدول الزمنى للعملية الانتخابية أولاً بأول والاطلاع على المستندات الخاصة بالتصويت ونموذج التفويض اللازم في هذا الشأن.