شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلنها ترامب، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.250 دينار

عيار 22 سجل 36.875 دينار

عيار 21 سجل 35.200 دينار

عيار 18 سجل 30.175 دينار

عيار 14 سجل 23.475 دينار

عيار 12 سجل 20.125 دينار

الأونصة 1251.550 دينار

الجنيه الذهب 281.675 دينار

الأونصة بالدولار 3328.56 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.

ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.