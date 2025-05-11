شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي أعلنها ترامب، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 40.250 دينار
- عيار 22 سجل 36.875 دينار
- عيار 21 سجل 35.200 دينار
- عيار 18 سجل 30.175 دينار
- عيار 14 سجل 23.475 دينار
- عيار 12 سجل 20.125 دينار
- الأونصة 1251.550 دينار
- الجنيه الذهب 281.675 دينار
- الأونصة بالدولار 3328.56 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.
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