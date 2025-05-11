شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 11-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 11مايو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.83جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع.