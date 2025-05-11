97.54 مليار ريال أرباح “أرامكو ” للربع الأول 2025 بتراجع 4.6 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

انخفضت أرباح أرامكو السعودیة خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 97.5 مليار ريال 102.27 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 4.6%،

يُعزى الانخفاض بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة المقيد في الربع الأول من عام 2025.

يعود ذلك إجمالي الإيرادات 405.65 مليار ريال للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 402.04 مليار ريال للربع ذاته من عام 2024. ويُعزى الارتفاع في الإيرادات بشكل أساس إلى ارتفاع الكميات المباعة من الغاز والمنتجات المكررة والكيميائية بالإضافه إلى ارتفاع الكميات المتداولة من النفط الخام. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في أسعار المنتجات المكررة والكيميائية والنفط الخام مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق.

بلغ الربح التشغيلي 191.3 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 202 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بتراجع 5%.

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