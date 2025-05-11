سعر الذهب اليوم الأحد 11-5-2025.. كل ما تريد معرفته عن الأسواق

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الأحد 11-5-2025 وسط تذبذب عيار 21 بين 4735 و 4725 جنيهًا مع عوامل العرض والطلب والتي تساهم في تغيرات محدودة في أسعار الذهب..

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

تراجع الذهب بشكل وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاع بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4885 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.

شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.

هذا وقد استمر القطاع الخاص الغير النفطي في الانكماش خلال شهر ابريل وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة بالمقارنة مع القراءة السابقة لشهر مارس عند 49.2 نقطة، وبذلك يسجل لقطاع أدنى مستوى منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يعد المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا القطاع.

في المقابل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.3% مسجلاً 6.04 مليار، كما أشار إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 80.7% في النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 17.1 مليار دولار بعد أن كانت بمقدار 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في مصر بنسبة 9% على المستوى السنوي خلال عام 2024 الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد، حيث سجل القطاع إيرادات بمقدار 15.3 مليار دولار بعد أن كانت إيراداته بمقدار 14.1 مليار دولار.

أيضاً أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب في الربع الأول من عام 2025 الجاري لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى لصادرات الذهب خلال ربع سنوي على الاطلاق.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من عودة الحذر بشأن الاتفاقيات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة إجرائها مع الشركات التجاريين، خاصة وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين وانهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

عاد الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين وذلك بدعم من الارتفاع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف في البنوك.

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر الحد الفاصل بين الهبوط أو استكمال الصعود على المدى القصير خلال الفترة الحالية، وتشير مؤشرات الزخم حالياً إلى تحرك عرضي يميل إلى الصعود الأمر الذي قد يؤثر على حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4700 جنيه للجرام بعد أن فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 4800 جنيه للجرام ليتحرك بشكل عرضي حالياً محاولا تجميع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.