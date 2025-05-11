شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 11 مايو 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 11 مايو 2025 بالبنك المركزي المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وسجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع وفى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

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