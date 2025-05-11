شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 11- 5- 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاحد 11-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 50.57 جنيه للشراء ،و 50.68 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.