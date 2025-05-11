شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم الأحد 11 مايو 2025 مع إجازة الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب اليوم وسط تذبذب عيار 21 بين 4735 و4725 جنيهًا، اليوم الأحد 11 مايو 2025، مع عوامل العرض والطلب، والتي تساهم في تغيرات محدودة في أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

تراجع الذهب بشكل وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاع بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4885 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.

شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.

هذا وقد استمر القطاع الخاص الغير النفطي في الانكماش خلال شهر ابريل وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة بالمقارنة مع القراءة السابقة لشهر مارس عند 49.2 نقطة، وبذلك يسجل لقطاع أدنى مستوى منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يعد المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا القطاع.

أيضاً أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب في الربع الأول من عام 2025 الجاري لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى لصادرات الذهب خلال ربع سنوي على الاطلاق.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من عودة الحذر بشأن الاتفاقيات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة إجرائها مع الشركات التجاريين، خاصة وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين وانهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

عاد الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين وذلك بدعم من الارتفاع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف في البنوك.

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر الحد الفاصل بين الهبوط أو استكمال الصعود على المدى القصير خلال الفترة الحالية، وتشير مؤشرات الزخم حالياً إلى تحرك عرضي يميل إلى الصعود الأمر الذي قد يؤثر على حركة الذهب خلال الفترة القادمة.