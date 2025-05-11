شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 11 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الذهب آخر تطورات أسعار الذهب في السوق المصرية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من عودة الحذر بشأن الاتفاقيات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة إجرائها مع الشركات التجاريين، خاصة وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين وانهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

عاد الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين وذلك بدعم من الارتفاع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف في البنوك.

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر الحد الفاصل بين الهبوط أو استكمال الصعود على المدى القصير خلال الفترة الحالية، وتشير مؤشرات الزخم حالياً إلى تحرك عرضي يميل إلى الصعود الأمر الذي قد يؤثر على حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.