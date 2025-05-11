شكرا لقرائتكم خبر عن 5.4 مليون سيارة ملاكى مرخصة فى مصر بنهاية 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات نشرة حصر ‏المركبات المرخصة في نهاية عام 2024، إجمالي عدد السيارات المرخصة ليصل إلى 5,7 مليون سيارة بنسبة 55,1٪ من إجمالي المركبات في الفترة المذكورة، وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 5,4 مليون سيارة بنسبة 94,5٪ تليها سيارات الأجرة بعدد 299,8 ألف سيارة بنسبة 5,2٪ وأقلها سيارات مؤقتة بعدد 189 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 174,6 ألف أتوبيس بنسبة 1,7٪ من إجمالي المركبات في عام 2024، وجاء الأتوبيس الخاص في المرتبة الأولى بعدد 72,8 ألف أتوبيس بنسبة 41,7٪ والأتوبيس العـام في المرتبة الأخيرة بعدد 12,9 ألف أتوبيس بنسبة 7,4٪ من إجمالي عدد الأتوبيسات.

وإجمالا سجل عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10,41 مليون مركبة في 31/12/2024 مقابل 9.95 مليون مركبة في 31/12 /2023، بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى حيث بلغت عـدد المركبات بها 2,7 مليون مركبة بنسبـة 25,9٪ ومحافــظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1,5 مليـون مركبة بنسبة 14,2٪ ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثـة بعدد 745,6 ألف مركبة بنسبة 7,2٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغت عدد المركبات بها 44,6 ألف مركبة بنسبة 0,4 ٪ من إجمالي المركبات ذلك في 31/12/2024.