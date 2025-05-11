شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 11 مايو 2025 02:00 ص
تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر
: أسعار الذهب في مصر اليوم
- عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام
- عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام
- عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام
- عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام
- الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
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