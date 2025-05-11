شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 11مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ 37880 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر



: أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.