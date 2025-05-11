شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى السوق المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الأحد 11 مايو 2025، مع تسجيل استقرارًا ملحوظًا اليوم، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.

شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.

هذا وقد استمر القطاع الخاص الغير النفطي في الانكماش خلال شهر ابريل وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة بالمقارنة مع القراءة السابقة لشهر مارس عند 49.2 نقطة، وبذلك يسجل لقطاع أدنى مستوى منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يعد المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا القطاع.

في المقابل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.3% مسجلاً 6.04 مليار، كما أشار إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 80.7% في النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 17.1 مليار دولار بعد أن كانت بمقدار 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوعوهو ما سيؤثر على تداولات الذهب

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.