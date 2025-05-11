شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 11 مايو 2025 12:30 ص

يعد الغاز الطبيعى كوقود للسيارات موفر واقتصادي ،حيث يستهدف قطاع البترول التوسع فى نشر محطات التي تقدم خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة محافظات ومدن الجمهورية.

وتتضمن أهم معلومات عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الأتى:

1-جميـع السيـارات التـي تعمل بوقود البنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي.

2- لا يتم إلغـاء وقـود البنزيـن فـي حالة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

3- يتم إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك .

4- إتاحة تشغيل السيارة باستخدام الغاز طبيعي أو البنزين.

5-لا يوجد تأثير للغاز الطبيعي على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات.

6- يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءتها الفنية عن 70%.

7-اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة.

يذكر أن الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادى حيث أنه وفى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالى 2625 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 10 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 3075 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين "92"، يمكن له تحقيق وفر يصل ل لحوالى 3938 جنيها شهريًا عند متوسط استهلاك يومى 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالى 4613 جنيها شهريًا فى حالة استخدام بنزين".