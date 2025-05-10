شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 بالتداولات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 فى خلال التعاملات أمام الجنيه المصري وفقا لأخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية،بالبنك المركزي عند 50.55 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

و استقر سعر الدولار اليوم السبت ، فى البنك الاهلي عند 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء 50.67 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.