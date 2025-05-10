شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 فى التعاملات المسائية يتذبذب حول 4735 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوعوهو ما سيؤثر على تداولات الذهب.

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3340.29 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكسباً أسبوعياً بنسبة 3.1%.

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.