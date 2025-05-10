شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4058 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 10 مايو 2025 06:14 م
تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي..
اسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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