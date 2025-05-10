الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4058 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 10 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4058 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 10 مايو 2025 06:14 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي..

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام
عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام
عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا


واكتسب الذهب قوة مدفوعًا  بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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