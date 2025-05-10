شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الشربيني" للأهالي: "المشروع لكم واحنا موجودين هنا للاطمئنان على كافة الأعمال وتوفير الخدمات"

عقب جولته بمنطقة رأس الحكمة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالتجمع العمراني الجديد بمنطقة غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف تسليم قطع الأراضي البديلة بالتجمع العمراني الجديد غرب الضبعة، وموقف تراخيص البناء وأعمال تنفيذ البناء، كما تابع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والتي تشمل (شبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية ومحابس الدفن)، ومشروع ربط شبكات المياه، حيث تم الانتهاء من ربط غرفة المياه الرئيسية على خط المياه الرئيسي إسكندرية/مطروح، بجانب تنفيذ 95% من خط المياه الناقل قطر 600مم، وجارٍ تنفيذ خزان مياه الشرب الرئيسي.

وتابع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لأعمال الطرق بالتجمع العمراني بمنطقة غرب الضبعة بإجمالي أطوال 1144600 متر، بجانب متابعة أعمال الكهرباء، والمباني الخدمية.

وخلال لقائه بعددٍ من الأهالي بالمنطقة، أكد وزير الإسكان أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بالتجمع العمراني بغرب الضبعة ستخدم الأهالي بالمنطقة، ً قائلا:" المشروع لكم واحنا موجودين هنا للاطمئنان على كافة الأعمال وتوفير الخدمات".