شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار فى أسبوع.. اجتماعات واتفاقيات لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير السياحة والآثار الاجتماع الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D-8، حيث أكد في كلمته على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وأن صناعة السياحة هي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كما تحدث عن الذكاء الاصطناعي وتقنياته المختلفة التي لها العديد من التأثيرات الإيجابية على صناعة السياحة.



وتحدث عن دور القطاع السياحي الخاص باعتباره العمود الفقري لصناعة السياحة، ودور الحكومة المصرية في تهيئة البنية التحتية، وتشجيع مناخ الاستثمار، والترويج الخارجي، والتنظيم والرقابة، وبما يضمن جودة الخدمات وتحقيق التنافسية العادلة.

اعتماد "إعلان القاهرة" خلال الجلسة الختامية للاجتماع الرابع لوزراء السياحة بدول منظمة D-8

في ختام فعاليات الاجتماع الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، تم اعتماد "إعلان القاهرة" بشأن تعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء لعام 2025.

وتضمن "إعلان القاهرة" مجموعة من البنود والتوصيات الهامة، أبرزها الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة الخاصة بمنظمة D-8 حول السياحة، والإقرار بالدور المحوري للذكاء الاصطناعي وما يلعبه في تطوير قطاعات السياحة والتراث والثقافة في الدول الأعضاء، وتشجيع إنشاء منصة إلكترونية تختص بالترويج والتسويق للمنتجات السياحية والحرف اليدوية والمنتجات المحلية في هذه الدول.

كما تم الترحيب باختيار مدينة أنطاليا بدولة تركيا، لتكون أول "مدينة سياحية للعام" للمنظمة لعام 2025، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وزير السياحة والآثار يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في الاجتماع الرابع لوزراء السياحة لدول الـ D-8 بالمتحف المصري الكبير

أقام وزير السياحة والآثار، مأدبة عشاء بالمتحف المصري الكبير، على شرف وزراء السياحة والوفود المشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، الذي تستضيفه مصر في إطار رئاستها الحالية للمنظمة في الفترة من مايو 2024 وحتى ديسمبر 2025.

وأكد الوزير، خلال المأدبة، على أن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدول الأعضاء، كما دعى إلى تكثيف الجهود لتعزيز التكامل السياحي بين دول المنظمة من خلال إطلاق مبادرات مشتركة، وتسهيل حركة السائحين، والاستثمار في البنية التحتية، مع التركيز على السياحة المستدامة والذكية.

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير الثقافة والسياحة التركي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

التقى وزير السياحة والآثار، وزير الثقافة والسياحة التركي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار وآليات جذب المزيد من حجم حركة السياحة البينية والوافدة إليهم، وتعزيز التعاون في مجالات الترويج السياحي والحفاظ على التراث الثقافي.

وتطرق الجانبان لبحث مقترح تنظيم ورشة عمل بمصر خلال الأشهر القادمة، تجمع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الجانبين بهدف دفع مزيد من الحركة السياحية وتعزيز فرص الاستثمار السياحي المشترك. كما تناول اللقاء الحديث عن الساحل الشمالي وخاصة مدينة العلمين الجديدة باعتبارها أحد المقاصد السياحية الواعدة في مصر.

وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8

التقى وزير السياحة والآثار، سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 وذلك لمناقشة الاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالاجتماع الرابع لوزراء السياحة للدول الأعضاء D-8، وتفاصيل البرنامج السياحي المُعدّ والذي تم تنظيمه للسادة الوزراء وكبار المسئولين المُشاركين على هامش الاجتماعات.

وكانت مصر قد استضافت، في ديسمبر الماضي، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقام فخامة رئيس الجمهورية بافتتاح أعمال هذه القمة وتسلم رئاسة مصر الدورية للمنظمة.

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار

ترأس وزير السياحة والآثار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث تم الإشارة إلى ما شهدته الفترة السابقة من نسبة النمو في حركة الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية. كما تم مناقشة سبل وآليات تعزير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين.

كما تم الموافقة على عدد من القرارات منها السماح لزائري المتاحف من المصريين من مختلف الفئات العمرية بدخول متاحف الآثار المفتوحة للزيارة على مستوى الجمهورية، مجاناً، وذلك يوم 18 مايو الجاري بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، فيما عدا المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بمنظمة D8

ترأست نائب وزير السياحة والآثار، الاجتماع الخامس لكبار المسئولين الحكوميين للدول الأعضاء بالمنظمة والخاص ببحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك، حيث تحدثت عن قضايا الاستدامة البيئية والتحول الرقمي، واستعرضت أبرز محاور الإستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار وأبرزها تشجيع الاستثمارات السياحية.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات منها استعراض تقرير أنشطة المنظمة فيما يتعلق بمجال السياحة، والوقوف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في الدول الأعضاء، والفرص الاستثمارية المتاحة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على قطاع السياحة.

اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار "حصون الشرق"

كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، عن بقايا تحصينات عسكرية، ووحدات سكنية للجنود، وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة أخري بالمنطقة، وذلك خلال موسم حفائرها الحالي بموقع تل أبو صيفي بمنطقة أثار شمال سيناء.

يساهم هذا الكشف في رسم صورة أكثر دقة لخريطة الدفاعات المصرية على حدودها الشرقية، ويؤكد من جديد على أن سيناء كانت دائمًا بوابة مصر الشرقية وحصنها الأول.

وقد تم الكشف عن تصميم معماري مميز للبوابتين الشرقية للقلعتين البطلمية والرومانية المكتشفتين من قبل بالموقع، كما عثرت البعثة د كذلك على طريق بعرض 11 متر وطول يتجاوز 100 متر، مرصوف ببلاطات من الحجر الجيري، يمتد من خارج البوابة الشرقية للقلعة الرومانية ويصل إلى قلب الموقع.

توقيع وثيقة تعاون بين المتحف المصري الكبير وهيئة التعاون الدولي اليابانية (چايكا)

وقّع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وثيقة تعاون مع مدير عام إدارة البنية التحتية بهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لتعزيز مكانة المتحف المصري الكبير كمركز إقليمي ودولي للبحث العلمي والتدريب في مجال الآثار، وتنص الوثيقة على تنفيذ ثلاث محاور رئيسية تشمل إجراء الأبحاث المتخصصة على مقتنيات المتحف ونشر نتائجها، وترميم وصون المجموعات الأثرية به، وتنظيم برامج تدريبية لتبادل الخبرات.

يأتي ذلك تزامناً مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر في 3 يوليو المقبل، وتأكيدًا على أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة لتعزيز الدور العلمي والبحثي للمتحف في مجال علم الآثار والمصريات على المستوى الإقليمي والدولي.

متاحف الآثار تُسلط الضوء على مكانة العامل ودوره في الحضارة المصرية القديمة

وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على مكانة العامل ودوره في الحضارة المصرية القديمة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذي يوافق الأول من مايو من كل عام.

ويأتي ذلك تكريماً وتقديراً لدورهم في بناء المجتمع وتقدّم الاقتصاد، حيث كان يحظى العامل بمكانة مرموقة في مصر القديمة.

وزير الثقافة والسياحة التركي يزور منطقة أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، وزير الثقافة والسياحة التركي والوفد المرافق له، حيث قام الضيوف بجولة داخل المنطقة الأثرية، حيث أعرب وزير الثقافة والسياحة التركي عن إعجابه بالمنطقة وعظمتها وعراقة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول.

وخلال الجولة أعرب وزير الثقافة والسياحة التركي عن إعجابه بالمنطقة وعظمتها وعراقة الحضارة المصرية القديمة وعبقرية المصري القديم في بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرص على التقاط الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

نائب وزير الخارجية التايلاندي ووفد من هيئة الرقابة العامة برومانيا يزورون المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

استقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، خلال الأيام القليلة الماضية، نائب وزير الخارجية التايلاندي والوفد المرافق له، ووفداً من هيئة الرقابة العامة بدولة رومانيا، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية لمصر.

وقام الضيوف بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، ومقتنياته التي توثق مراحل متعددة من التاريخ المصري خلال العصرين اليوناني والروماني، حيث أبدوا إعجابهم بأسلوب العرض المتحفي، وتقديرهم لما يضمه المتحف من مقتنيات أثرية فريدة، بالإضافة إلى موقعه الفريد في قلب مدينة الإسكندرية وسط العديد من المعالم الأثرية والتاريخية البارزة.