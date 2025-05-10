شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات شعبة الذهب تكشف أخر تحديث في سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب أن سعر الذهب في السوق المصرية، يسجل استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية فوق 3340 دولارا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

في السياق ذاته، يترقب السوق تصريحات مرتقبة لعدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة الأخير، ومن المتوقع أن تسلط هذه التصريحات الضوء على رؤى الفيدرالي بشأن المخاطر المتزايدة المتعلقة بالتضخم والبطالة، وتأثيراتها المحتملة على السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.