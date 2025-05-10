شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لمدينتي هاف ماراثون 2025 بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. تنظيم مميز ومنافسات كبيرة لأكثر من ألفين متسابق من 60 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون مشاركة أكثر من ألفي متسابق ، منهم أجانب من 60 دولة أجنبية. وأشاد المشاركون في الهاف ماراثون بحسن التنظيم وجودة الطرق الموجودة في مدينتي وسط المسطحات الخضراء والتي تم تخصيصها كمسارات آمنه للمتسابقين في الماراثون، والذي يعد من أكبر الفعاليات الرياضية المجتمعية التي تجمع بين الرياضة والترفيه والتوعية الصحية .

وشارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في فعاليات ماراثون مدينتي بنسخته الخامسة، مشيدًا بحجم الإقبال الكبير والتنظيم الرائع. وأكد صبحي أن ماراثون مدينتي أصبح من الفعاليات الرياضية السنوية البارزة على أجندة الرياضة المجتمعية في مصر، لما يمثله من نموذج ناجح في نشر الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني في أجواء احترافية وآمنة.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى على تنظيم ماراثون مدينتي سنوياً في إطار ملف المسئولية المجتمعية لتشجيع سكان مشروعاتها على ممارسة الرياضة، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه أهمية الرياضة.

وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (1)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (2)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (3)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (4)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (5)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (6)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (7)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (8)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (9)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (10)



وزير الشباب والرياضة فى فعاليات النسخة الخامسة من مدينتي هاف ماراثون (11)