شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ينظمان برنامجاً لتعزيز الأنظمة الغذائية الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وبدعم من الحكومة اليابانية؛ افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، البرنامج التدريبي الأول من مشروع «تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية في مصر على الصمود»، وذلك بحضور وفد الوزارة، وفرق مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المديرية الزراعية، وعدد كبير من المزارعين المستفيدين من البرنامج التدريبي.

وفي هذا الإطار؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أهمية مثل تلك البرامج التدريبية، والتي تعزز من جهود الدولة نحو تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، موضحة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار بناء قدرة صغار المزارعين على مواجهة آثار تغير المناخ من خلال حلول الزراعة الذكية مناخياً، بما يعزز الأمن الغذائي، ويدعم المجتمعات الزراعية في تحقيق استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

كما أكدت "المشاط" اهتمام الدولة بقطاع الزراعة من أجل تعظيم جهود الأمن الغذائي وزيادة تصدير الحاصلات الزراعية ودوره الحيوي في تشغيل العمالة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات تشغيلًا.

من جانبه، وجّه محافظ كفرالشيخ، خلال كلمته في الافتتاح، خالص الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهودها المستمرة في دعم مشروعات التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الطموح.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب ورفع كفاءة 100 فرد من المزارعين وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال دعم الأنظمة الغذائية الزراعية المحلية وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الزراعي، وتحسين جودة الإنتاج، والتدريب على أحدث الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة الموارد الطبيعية، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن البرنامج يشمل عقد دورتين تدريبيتين، لتدريب 100 فرد من المزارعين؛ تعقد الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو، كما تعقد الثانية من 13 إلى 15 مايو 2025، وذلك بمشاركة عدد كبير من المزارعين من مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الزراعة لضمان تعظيم الاستفادة من البرنامج.