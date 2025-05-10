الاقتصاد

مجموعة شركات اورجانو تنعى فقيدها الغالي الحاج سعيد محمد حافظ

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  • مجموعة شركات اورجانو تنعى فقيدها الغالي الحاج سعيد محمد حافظ 2/2

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القاهرة - سامية سيد - نعت مجموعة شركات اورجانو، ببالغ الحزن والأسى عادل محمد حافظ، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أورجانو، في وفاة شقيقه الحاج سعيد محمد حافظ، كبير عائلة المحمدة بمنطقة وراق العرب.


مجموعة شركات اورجانو تنعى فقيدها الغالي الحاج سعيد محمد حافظ

 

ووالد كل من محمد سعيد محمد حافظ وأحمد سعيد محمد حافظ، وذلك بعد رحلة من العطاء والتفاني في خدمة الأهل والعائلة.

وتشيع الجنازه في فقيدهم، من مسجد الحصري بعد صلاه المغرب، والعزاء يوم الاتنين الموافق 12 مايو في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، عقب صلاة المغرب، داعين للفقيد بأن يتغمده الله  بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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