شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: كل التقدير للتعاون المثمر من الأزهر فى توعية الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

شهد أحمد كجوك وزير المالية، الندوة التثقيفية التى نظمتها وزارة المالية للعاملين الذين فازوا بقرعة الحج لهذا العام، وحاضر فيها د. محمود على عبدالجواد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، للتوعية بمناسك الحج، والإجابة على أى استفسارات.

أعرب الوزير، عن خالص التهاني لضيوف الرحمن من العاملين بوزارة المالية بمختلف مصالحها وقطاعاتها، الذين فازوا بالقرعة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

قال كجوك، لضيوف الرحمن من العاملين بوزارة المالية،: «نسألكم الدعاء لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم».

أعرب الوزير، عن خالص تقديره لمؤسسة الأزهر الشريف لتعاونها المثمر فى توعية الحجاج من العاملين بوزارة المالية بكيفية أداء مناسك الحج.

حضر الندوة كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير، للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورؤساء المصالح والقطاعات.