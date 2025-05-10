شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الصرف تكشف استقرار سعر الريال القطرى اليوم السبت 10-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف، استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10مايو 2025 ، بأسواق الصرف مع الأجازة الأسبوعية.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.95جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.84جنيه للشراء.

13.94جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الاسكندرية

12.94جنيه للشراء.

13.9جنيه للبيع