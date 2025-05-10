شكرا لقرائتكم خبر عن مع نهاية التداولات.. الدينار الكويتى اليوم يستقر أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

مع ختام تداولات اليوم في المصارف التي تعمل يوم الأجازة ننشر، سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 10-5-2025، مع استقرار ملحوظ، حيث سجل فى البنك الأهلى المصري 164.8 جنيه للشراء و 166.02 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 10-5-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.8 جنيه للشراء.

166.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.3 جنيه للشراء.

165.7 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.2 جنيه للشراء.

166.04 جنيه للبيع.