شكرا لقرائتكم خبر عن في ختام اليوم.. سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ختام تعاملات اليوم في الصرافات التي تعمل يوم الأجازة، ننشر سعر اليورو اليوم السبت 10 مايو 2025 أمام الجنيه في البنك الأهلى المصري 56.99 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.06 جنيه للشراء، و57.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 56.96 جنيه للشراء، و57.43 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.06 جنيه للشراء

57.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

56.99 جنيه للشراء.

57.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.96 جنيه للشراء.

57.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.05 جنيه للشراء.

57.5 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.99 جنيه للشراء.

57.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.08 جنيه للشراء.

57.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

56.96 جنيه للشراء.

57.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.00 جنيه للشراء.

57.45 جنيه للبيع.