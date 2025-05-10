شكرا لقرائتكم خبر عن 115.3 طنًا تدفقات لصناديق الذهب.. أخر تطورات السوق العالمي والمحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجلس الذهب العالمي تسجيل صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية قوية خلال أبريل الماضي، بلغت 115.3 طنًا، في أعلى مستوى لها منذ مارس 2022. وارتفعت قيمة الأصول المُدارة في هذه الصناديق إلى نحو 379 مليار دولار، بنمو شهري قدره 10%، في استمرار لسلسلة مكاسب دامت خمسة أشهر متتالية.

وننشر أخر تحديث في أسعار الذهب في السوق المصرية، استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت، وسط تداولات ضعيفة عقب إغلاق البورصة العالمية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا محليًا، 4735 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 37880 جنيهًا.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوعوهو ما سيؤثر على تداولات الذهب

صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 3340.29 دولار للأونصة، وحقق المعدن الأصفر مكسباً أسبوعياً بنسبة 3.1%.

وارتفع الذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية بأكثر من 27% منذ بداية العام.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1% إلى 3344 دولاراً عند التسوية.