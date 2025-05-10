شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الصرف تكشف سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الصرف آخر تحديث في سعر الدولار اليوم السبت 10-5-2025 فى خلال التعاملات أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي عند 50.55 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت، فى البنك الأهلي عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع، وسجل فى بنك مصر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.