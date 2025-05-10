“الصادرات السعودية” تنظّم ورشة عمل “إستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية بمحافظة جدة، ورشة عمل “إستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية 2025” للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى التوسع عالميًا، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025.

وتهدف الورشة إلى تمكين المشاركين من إعداد خطط إستراتيجية فعّالة تعزز نمو الصادرات بشكل مستدام، من خلال التركيز على أفضل الممارسات في التخطيط الإستراتيجي، مع الاستفادة من قواعد البيانات والتقارير لتحليل الأسواق المستهدفة.

وتتضمن هذه الإستراتيجيات بناء شراكات محلية قوية، واستثمار الأدوات الرقمية لتحليل البيانات وفهم ديناميكيات السوق، إضافة إلى تطوير خطط تسويقية مبتكرة تدعم الوجود الفعّال في الأسواق العالمية، مما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة ودقيقة تدعم التوسع الدولي.

وتمثّل المشاركة في الورشة خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف النمو، حيث تجمع بين المعرفة العملية والتوجيه المهني، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات التي تطمح لتوسيع آفاقها التجارية على المستوى الدولي.

وتناقش ورشة العمل إستراتيجيات النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتحليلًا شاملًا للأسواق المستهدفة، لتحديد الفرص والتحديات، وتكييف المنتجات أو الخدمات؛ لتلبية احتياجات العملاء المحليين مع خبراء المجال وتبادل الخبرات، وصولًا إلى استكشاف خيارات الدخول إلى الأسواق، لتحقيق النمو المستدام في الصادرات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط